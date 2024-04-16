Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС, – Боррель

В Евросоюзе убеждены, что в первую очередь нужно избежать дальнейшего разрушения энергосистемы Украины, а уже потом говорить о восстановлении.

Жозеп Боррель заявил, что дешевле предоставить Киеву системы Patriot, чем потом восстанавливать разрушенные российскими обстрелами электростанции. Так глава дипломатии ЕС прокомментировал возможность восстановления уничтоженной Трипольской ТЭС.

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Через год может быть поздно. Прежде чем говорить об отстройке Украины, надо не допустить ее разрушения. Дешевле купить комплексы Patriot, чем отстроить электростанцию, на которую нацелились россияне,

– заявил он.

Европе придется приобрести системы ПВО

Боррель также созвал Совет иностранных дел и обороны 22 апреля, чтобы обсудить потребности Украины в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.

Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если они не имеют зенитных батарей, им придется их купить. Дело продвигается медленно, но существует огромная разница во взносах стран-членов,

– добавил Боррель.

Россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС