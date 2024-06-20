США хотят приостановить выполнение заказов на ракеты Patriot ради поставок Украине, – FT

Соединенные Штаты намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты до тех пор, пока Украина не получит достаточное количество средств защиты от воздушных атак России.

Соответствующее решение США объявили 20 июня. Об этом изданию сообщили два человека, осведомленных о решении.

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Объявление США обеспечит Украине дополнительные системы ПВО

На прошлой неделе во время визита в Италию Джо Байден заявил, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину. В частности ракетных батарей Patriot.

Новое объявление США закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит Украине получение систем Patriot, необходимых для защиты городов и критически важной инфраструктуры.

Стоит заметить, что Польша, Румыния и Германия входят в перечень европейских стран с открытыми заказами на системы Patriot.

Испания также ожидает от США пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1 000 ракет к этим системам.

Обновлено. Впоследствии в Financial Times уточнили, что на самом деле Вашингтон прекратит поставки в другие государства не самих систем Patriot, а ракет для них.

К слову, также 20 июня стало известно, что Румыния предоставит Украине систему Patriot. Хотя президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны о том, что сейчас "неудачное время" для отправки системы Patriot в Украину.

Ранее министр обороны Анджел Тилвар неоднократно выступал против такого решения, потому что считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".