Впервые попросили еще в апреле 2021 года, – Кулеба рассказал историю получения Patriot

Дмитрий Кулеба рассказал, что получение Patriot Украиной – долгий путь. И он начался еще в 2021 году.

Путь к получению Patriot начался еще до полномасштабной войны. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак, и в том же году министр иностранных дел просил предоставить их в ходе переговоров.

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Путь получения Patriot Украиной

В апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс глава ОП Андрей Ермак. Дмитрий Кулеба признался, что отнесся к этому скептически, но все же верил и работал над этим вопросом на всех уровнях, как и представители других украинских ведомств.

В ноябре – декабре 2021 года министр иностранных дел поднимал этот вопрос на переговорах.

В первые дни полномасштабной войны президент Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Андрей Ермак снова убеждали американских партнеров, что нужны "Патриоты".

Уже в конце ноября 2022 года украинская сторона снова активизировала этот разговор. В частности, на министерской встрече НАТО Кулеба откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".

Финальным аккордом стал декабрь. Состоялся телефонный разговор лидеров Украины и США, и Байден пообещал предоставить долгожданные комплексы.

Это был долгий путь, и президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих современных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов",

– сказал Дмитрий Кулеба.

Как "Патриоты" помогут Украине

Кулеба отметил, что "Патриоты" в Украине – это сохраненная жизнь и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора, и, однозначно, они приблизят нашу победу.

И самое главное: история "Патриотов" – это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина,

– сказал Кулеба.

Что стоит знать о предоставлении Patriot Украина

21 декабря, когда Зеленский был с визитом в США, в Белом доме официально подтвердили, что предоставят Украине системы ПВО Patriot. Решение о том, где именно будет действовать ЗРК Patriot, будет принимать высшее военное руководство Украины.

Предварительно Украина получит одну батарею ЗРК Patriot. Там будут 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них. Также в пакет войдут 500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров, 120 машин HMMWV и многое другое.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что стоимость общего пакета вооруженной помощи от США составляет свыше 1,85 миллиарда долларов.

Patriot – дальнобойное оружие, которое может поражать аэробаллистические цели на расстоянии до 150 километров.