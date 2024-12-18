Я неоднократно просил США предоставить лицензии на производство систем ПВО Patriot, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к США с просьбой предоставить лицензии на производство Patriot. Впрочем, он до сих пор не получил ни одного положительного ответа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью для Le Parisien. Он также рассказал о попытках договориться об использовании замороженных российских активов для производства оружия в Украине.

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Что просил Зеленский у партнеров для Украины

Зеленский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны России против Украины ключевую роль играют современные технологии, и, по его мнению, партнеры должны поддерживать Украину именно в этом направлении.

Сколько раз я говорил – честно вам скажу – с Соединенными Штатами Америки, я очень просил: дайте нам лицензии на производство Patriot. И вроде бы никто не против. Никто ни разу мне не сказал: нет, мы вам не дадим. Но до сих пор мы ничего не получили,

– поделился президент.

Он отметил, что просьба предоставить лицензии была вызвана насущной необходимостью обеспечить защиту украинского неба с помощью систем противовоздушной обороны, что, в частности, позволит военным, чтобы им не надо было "думать над тем, что там с их семьями, с детьми".

"Сколько раз я просил закрыть небо? И до сих пор, за три года войны, мы так и не получили то количество систем, которая нам так нужна", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что понимает аргумент с большим количеством заказов и ранее заключенными контрактами. В связи с этим он обращался с просьбой предоставить Украине лицензии на производство систем ПВО и другого оружия, а также передать замороженные российские активы для финансирования этого процесса. Однако, по его словам, "пока есть то, что есть".