Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для Le Parisien. Він також розповів про спроби домовитися щодо використання заморожених російських активів для виробництва зброї в Україні.

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Що просив Зеленський у партнерів для України

Зеленський підкреслив, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України ключову роль відіграють сучасні технології, і, на його думку, партнери мають підтримувати Україну саме в цьому напрямку.

Скільки разів я говорив – чесно вам скажу – зі Сполученими Штатами Америки, я дуже просив: дайте нам ліцензії на виробництво Patriot. І начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але досі ми нічого не отримали,

– поділився президент.

Він зазначив, що прохання надати ліцензії було викликане нагальною потребою забезпечити захист українського неба за допомогою систем протиповітряної оборони, що, зокрема, дозволить військовим, аби їм не треба було "думати над тим, що там з їхніми сім'ями, з дітьми".

"Скільки разів я просив закрити небо? І досі, за три роки війни, ми так і не отримали ту кількість систем, яка нам так потрібна", – наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що розуміє аргумент з великою кількістю замовлень і раніше укладеними контрактами. У зв’язку з цим він звертався із проханням надати Україні ліцензії на виробництво систем ППО та іншої зброї, а також передати заморожені російські активи для фінансування цього процесу. Однак, за його словами, "поки що є те, що є".