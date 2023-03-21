Patriot могут поступить в Украину в течение "следующих недель"

Первые американские системы ПВО Patriot появятся в Украине уже в ближайшие недели. Процесс обучения бойцов завершается.

Украинский экипаж в ближайшие дни закончит тренировки с Patriot в США. Об этом, ссылаясь на представителя Минобороны США, сообщил журналист Остап Ярыш.

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По его словам, затем Patriot отправятся в Европу, чтобы закончить обучение по другим расчетам ПВО.

Первые Patriots появятся в Украине в ближайшие недели,

– сказал представитель Минобороны.

Как удалось ускорить процесс

Издание CNN также сообщило, что Patriot прибудет в Украину быстрее, чем планировалось. Американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинских военных проходят обучение с 15 января, сообщили, что смогли значительно ускорить подготовку. Все благодаря базовым знаниям украинцев о системах ПВО.

Генерал Шейн Морган отметил, что украинские солдаты поражают и быстро учатся. Американские военные выделили на учения 10 недель, но украинцы прошли их за 8. Однако и график был "агрессивным", украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера.

Танки Abrams также прибудут быстрее

Так, в США анонсировали ускоренную поставку танков Abrams Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что для этого нужно внести некоторые изменения в процесс поставки.

Правда, Associated Press пишет, что ускорить получение танков можно только одним способом – отправить в Украину более старую модель.