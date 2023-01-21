В Нидерландах рассказали, сколько установок ПВО Patriot передадут Украине

Нидерланды назвали количество установок Patriot, которые будут переданы Украине. Кроме них, нашему государству отправят и ракеты к этим системам противовоздушной обороны.

Информацию о количестве ракет указала министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме Палаты представителей. Ознакомиться с полным текстом можно по этой ссылке.

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Что известно о предоставлении Patriot Украине

Учитывая большую потребность Украины, было решено поставить две пусковые установки и определенное количество ракет,

– говорится в письме.

Также известно, что ориентировочно 200 военных вооруженных сил Украины будут обучать пользоваться зенитно-ракетным комплексом Patriot.

В частности, будут обучать их 65 нидерландских военнослужащих.



Зачем Украине ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

Нидерланды могут предоставить Украине истребители F-16

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра 20 января заявил, что Кабмин рассмотрит возможность поставки истребителей F-16. Однако это случится при условии, что поступит просьба от Киева.

Вопке Гукстра заверил, что запрос будет рассмотрен беспристрастно, ведь "табу нет". Однако есть опасения, что Россия начнет еще одно большое наступление в ближайшие месяцы.

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