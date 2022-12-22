Не очень много, но и не очень мало, – Арестович о передаче ЗРК Patriot

США объявили о передаче Украине ожидаемого ЗРК Patriot. Пока речь идет об одной батарее, которая существенно не изменит ситуацию с защитой украинского неба.

Об этом советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE" – сообщает 24 канал. По его словам, поставка Украине ЗРК Patriot не изменит ситуацию радикально, но поможет прикрыть один – два района.

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Не только качество, но и количество

Как пояснил советник Офиса Президента Украины, для того чтобы радикально усилить защиту украинского неба нужно не только качество систем ПВО, но и их достаточное количество. Один ЗРК Patriot, который США планируют передать Украине, сможет прикрыть один или два района.

Одна батарея – это прикрытие одного важного района, например, Киева, или любого другого района, который выберет военное командование. Для того чтобы это серьезно изменило ситуацию в небе Украины, нужно 3 таких батареи, а лучше 4, но это крайне дорогое удовольствие,

– объяснил Алексей Арестович.

Одна батарея может стоить более миллиарда долларов, а ее окончательная стоимость зависит от комплектации и варьируется в несколько сотен миллионов долларов.

Арестович рассказал, что пока неизвестно, на каких условиях Украине передадут комплекс, поскольку таких вариантов может быть много, это может быть как закупка для Украины, так и поставки на условиях ленд-лиза.

Арестович рассказал о пользе от ЗРК Patriot: смотрите видео

Насколько он эффективен

Также советник Офиса Президента не исключает эти поставки из-за возможной передачи России иранских баллистических ракет, которые ЗРК Patriot может сбивать.

Эти комплексы Patriot, я так понимаю, обладают способностью борьбы с баллистическими ракетами типа "искандер", которые перехватываются обычным ПВО значительно тяжелее, чем крылатые или иного рода ракеты,

– сказал Арестович.

Как пояснил советник Офиса Президента, США передадут Украине пока только одну батарею, чтобы убедиться, что ее использование сработает. А как только ее работа будет налажена и она будет эффективно использоваться, следует ожидать поставки еще как минимум одной батареи.

Американцы всегда так поступают, они ставят одну батарею, или небольшое количество конкретного типа вооружения. Если сработало – дают больше. Я думаю одной батареей не ограничится, дадут как минимум еще одну, а дальше посмотрим,

– сказал Алексей Арестович.

Однако не стоит возлагать больших надежд на этот комплекс, поскольку это не супероружие, которое все изменит. Дальность поражения составляет всего 80 километров, поэтому – это прикрытие только одного большого района, например Киева.

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Арестович также отметил и сильнейшую сторону этого комплекса. ЗРК Patriot может быть интегрирован в единую систему обмена информацией с другими современными системами ПВО. Это означает, что средства ПВО не работают в одиночку, как советские ЗРК, а обмениваются информацией в режиме онлайн, что значительно повышает их эффективность.

Подытоживая, советник ОП отметил, что поставки одной батареи следует рассматривать, как увеличение количества уже существующей системы комплексов ПВО, а не как одну единицу, поэтому, фактически – это более чем одна автономная батарея.

Как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо / Инфографика 24 канала

Украине передают Patriot: что известно