Украина получит новые Patriot: Зеленский назвал количество

Президент Зеленский заявил, что союзники вскоре усилят воздушную защиту украинского неба. Так, наши оборонцы получат дополнительные системы Patriot.

Украине предоставят новые системы ПВО. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Политики вместе посетили 21 ракетную группу сил ПВО ФРГ.

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Сколько Patriot прибудут в Украину

Журналисты поинтересовались у президента по поводу поставок средств противовоздушной обороны. Зеленский ответил, что Киев работает над этим вопросом с США и европейскими союзниками.

Глава государства не стал уточнять, с кем именно из стран Европы ведутся переговоры, поскольку Украина еще ждет подтверждения соответствующих решений.

Ожидаем положительный результат по получению 2-3 систем ПВО в ближайшее время,

– заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня в Берлине проходила конференция по восстановлению Украины. Во время своего выступления канцлер Олаф Шольц пообещал в ближайшие недели и месяцы поставить в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Прошлые две системы Patriot Германия поставила в апреле и в мае.

Италия объявила новый пакет помощи

Рим предоставит Украине два пакета помощи. Один из них предполагает поставку вооружения нашему государству. В частности, в военном пакете будет ЗРК SAMP/T.

ЗРК SAMP/T может одновременно наводить ракеты Aster-30 на 16 различных целей, поэтому этот комплекс может значительно усилить противовоздушную оборону Украины.

Отметим, сегодня стало известно о снятии запрета на использование "Азовом" американского оружия. Это подтвердили в самой бригаде.

Следует заметить, что после принятия законопроекта о финансировании вооружения Украине в конце апреля США начали массово поставлять на фронт оружие. Оно помогло сдержать наступление оккупантов в Харьковской области, считают СМИ.