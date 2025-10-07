Западные медиа пишут, что эффективность систем противовоздушной защиты Patriot во время массированных атак России по Украине уменьшилась и это якобы объясняется модернизацией российских ракет. Однако реальных причин так считать сегодня нет.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп и объяснил, почему так думает. Он не исключает, что могут быть другие причины, когда не удается сбить все вражеские цели.

Смотрите также Авиаэксперт ответил, какая система ПВО будет сбивать баллистику лучше Patriot

Могла ли Россия усовершенствовать баллистику?

Часть ракет Patriot, в частности PAC-2, как пояснил военный эксперт, в меньшей степени предусмотрены для перехвата баллистики, но эффективны для противодействия другим целям. А есть системы PAC-3, которые предусмотрены бороться как раз с баллистическими ракетами. По словам Шарпа, в случае, когда Россия совершенствует свою баллистику, то могут возникать сложности с ее перехватом.

Что значит усовершенствовать ракеты? Значительно увеличить их скорость на тех участках, где происходит перехват, или повысить их маневренность. Кардинальные изменения в баллистические "Искандеры" не внесены, никаких сведений об этом нет,

– озвучил Шарп.

Поэтому военный обозреватель предполагает, что соотношение сил Patriot и его целей остается ныне таким же, как и раньше. По его словам, действительно иногда менее успешно перехватываются российские ракеты, но это может объясняться рядом других причин, а не снижением эффективности систем Patriot.

Например, исправность этих систем, стратегия перехвата целей. Если есть дефицит ракет ПВО, то когда раньше можно было выпустить две таких ракеты для противодействия одной вражеской воздушной цели, то при недостатке средств происходит запуск только одной. Это уменьшает вероятность успешного сбития угрозы в небе.

Шарп отметил, что противник в течение войны пытается совершенствовать тактику запуска ракет с разных ракурсов. Кроме того, он не исключает, что Украина может экономить ракеты ПВО из-за их недостаточного количества. Он подытожил, что эти ракеты дорогие, их довольно мало. Для гарантированного поражения вражеской цели иногда нужна не одна, а несколько ракет.

Сколько Patriot может скоро получить Украина?