Военный эксперт ответил, действительно ли упала эффективность ПВО Patriot
- Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп ставит под сомнение информацию, которая поступает от западных СМИ о якобы снижении эффективности Patriot.
- Шарп отметил, что сложности с перехватом российских ракет могут быть вызваны другими факторами и озвучил какими именно.
Западные медиа пишут, что эффективность систем противовоздушной защиты Patriot во время массированных атак России по Украине уменьшилась и это якобы объясняется модернизацией российских ракет. Однако реальных причин так считать сегодня нет.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп и объяснил, почему так думает. Он не исключает, что могут быть другие причины, когда не удается сбить все вражеские цели.
Смотрите также Авиаэксперт ответил, какая система ПВО будет сбивать баллистику лучше Patriot
Могла ли Россия усовершенствовать баллистику?
Часть ракет Patriot, в частности PAC-2, как пояснил военный эксперт, в меньшей степени предусмотрены для перехвата баллистики, но эффективны для противодействия другим целям. А есть системы PAC-3, которые предусмотрены бороться как раз с баллистическими ракетами. По словам Шарпа, в случае, когда Россия совершенствует свою баллистику, то могут возникать сложности с ее перехватом.
Что значит усовершенствовать ракеты? Значительно увеличить их скорость на тех участках, где происходит перехват, или повысить их маневренность. Кардинальные изменения в баллистические "Искандеры" не внесены, никаких сведений об этом нет,
– озвучил Шарп.
Поэтому военный обозреватель предполагает, что соотношение сил Patriot и его целей остается ныне таким же, как и раньше. По его словам, действительно иногда менее успешно перехватываются российские ракеты, но это может объясняться рядом других причин, а не снижением эффективности систем Patriot.
Например, исправность этих систем, стратегия перехвата целей. Если есть дефицит ракет ПВО, то когда раньше можно было выпустить две таких ракеты для противодействия одной вражеской воздушной цели, то при недостатке средств происходит запуск только одной. Это уменьшает вероятность успешного сбития угрозы в небе.
Шарп отметил, что противник в течение войны пытается совершенствовать тактику запуска ракет с разных ракурсов. Кроме того, он не исключает, что Украина может экономить ракеты ПВО из-за их недостаточного количества. Он подытожил, что эти ракеты дорогие, их довольно мало. Для гарантированного поражения вражеской цели иногда нужна не одна, а несколько ракет.
Сколько Patriot может скоро получить Украина?
До конца 2025 года передать системы ПВО Patriot нашему государству для усиления своей защиты обещает Германия. Речь идет о двух комплексах. Профинансировала их страна вместе с Норвегией.
Еще две системы Patriot Украина ожидает получить от Израиля этой осенью. Ранее страна передала нашему государству одну такую, которая уже привлечена к защите украинского воздушного пространства.
Управление военного сотрудничества минобороны США сообщило, что Вашингтон дал добро на продажу Украине оборудования для поддержки систем Patriot. Это будет стоить ориентировочно 179,1 миллиона долларов.