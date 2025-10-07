Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп та пояснив, чому так думає. Він не виключає, що можуть бути інші причини, коли не вдається збити всі ворожі цілі.

Дивіться також Авіаексперт відповів, яка система ППО збиватиме балістику краще за Patriot

Чи могла Росія вдосконалити балістику?

Частина ракет Patriot, зокрема PAC-2, як пояснив військовий експерт, в меншій ступені передбачені для перехвату балістики, але ефективні для протидії іншим цілям. А є системи PAC-3, які передбачені боротися як раз з балістичними ракетами. Зі слів Шарпа, у випадку, коли Росія вдосконалює свою балістику, то можуть виникати складнощі з її перехопленням.

Що значить вдосконалити ракети? Значно збільшити їх швидкість на тих ділянках, де відбувається перехоплення, або підвищити їх маневровість. Кардинальні зміни в балістичні "Іскандери" не внесені, ніяких відомостей про це немає,

– озвучив Шарп.

Тому військовий оглядач припускає, що співвідношення сил Patriot та його цілей залишається нині таким же, як і раніше. З його слів, дійсно іноді менш успішно перехоплюються російські ракети, але це може пояснюватися низкою інших причин, а не зниженням ефективності систем Patriot.

Наприклад, справність цих систем, стратегія перехоплення цілей. Якщо є дефіцит ракет ППО, то коли раніше можна було випустити дві таких ракети для протидії одній ворожій повітряній цілі, то при нестачі засобів відбувається запуск тільки однієї. Це зменшує ймовірність успішного збиття загрози в небі.

Шарп зауважив на тому, що противник протягом війни намагається вдосконалювати тактику запуску ракет з різних ракурсів. Крім того, він не виключає, що Україна може економити ракети ППО через їх недостатню кількість. Він підсумував, що ці ракети дорогі, їх доволі мало. Для гарантованого ураження ворожої цілі іноді потрібна не одна, а декілька ракет.

Скільки Patriot може скоро отримати Україна?