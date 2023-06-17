Возможно, он не знает, что такое Patriot, – Игнат о математике Путина по "уничтожению" ЗРК

Глава России Владимир Путин недавно заявлял, что его войска якобы уничтожили 5 комплексов Patriot в Украине. В Воздушных силах посмеялись над такой "математикой" российского диктатора.

Пока украинский Patriot бесперебойно работает и выполняет все поставленные задачи. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с Patriot в Украине сейчас

Игнат подчеркнул, что сейчас у нашей страны 2 дивизиона комплексов Patriot. Несмотря на это, один из таких дивизионов содержит достаточно много составляющих, таких, как командный центр, радиолокационная станция, радар и до 8 пусковых установок.

Возможно, он подразумевал пусковые установки, однако, вероятно, они и сами не знают, что такое Patriot. Поэтому, собственно, он (Путин – 24 Канал) их уничтожает каждый день,

– подчеркнул спикер.

Он также заверил, что результаты работы Patriot украинцы могут увидеть, это, в частности, и уничтожение 6 баллистических ракет "Кинжал" 16 июня. Игнат отметил, что Украина в дальнейшем ожидает больше таких систем.

Игнат разъяснил, сколько "Калибров" и "Кинжалов" сбил Patriot 16 июня

Спикер подчеркнул, что он лично видел, как летели 6 ракет "Кинжал". По его словам, это действительно "секундное явление", и их ущерб также происходит довольно быстро.

Кроме того, он удивился, что украинцы не верили, что наши Воздушные силы способны сбивать такие российские ракеты.

"А у кого-то были сомнения или как?" – спросил Игнат.

Напоследок спикер отметил, что он не может точно сказать новой цифры по количеству сбитых "Калибров". Сейчас актуальны данные о 6 уничтоженных ракетах.

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