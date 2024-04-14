SAMP-T или Patriot: Коваленко оценил, какие системы ПВО Украина может получить в большем количестве
Германия немедленно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot и дополнительные ракеты к нему. Берлин на сегодня является крупнейшим поставщиком этих систем Киеву.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, отметив, что Германия не имеет большого количества ЗРК Patriot. Эта страна, в отличие от США, не является основным оператором этих систем. В то же время Вашингтон, имея более 1000 пусковых установок Patriot, Киеву не передал ни одной.
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Есть в небольшом количестве
В батарее ЗРК Patriot может быть 6, 8 или 10 пусковых установок. В среднем европейские батареи имеют 8 пусковых установок, и именно такую нам может передать Германия.
Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить средний или крупный – до 1 миллиона жителей – город. Обеспечить защитой в вопросах компоненты большого радиуса действия, который есть у Patriot. В то же время им нужно, чтобы была поддержка комплексов малого и среднего радиуса действий,
– отметил военный обозреватель.
Также еще с октября 2022 года продолжаются переговоры о предоставлении Украине комплексов SAMP-T. К этому времени наша страна получила только один комплекс от Франции и Италии летом 2023 года.
SAMP-T значительно меньше, чем Patriot в мире. SAMP-T Украине могут предоставить, чтобы не снимать с боевого дежурства те, которые производятся. Производство этих систем не такое масштабное и серийное, как Patriot. Поэтому эти комплексы есть в небольшом количестве, а их производство не такое быстрое,
– подчеркнул он.
К SAMP-T используются ракеты типа Aster, в частности Aster 30. Есть их определенный запас, также они применяются на других пусковых установках в других комплексах.
"Если сравнивать с производством ракет к Patriot, то в США возможности значительно больше именно по количественному показателю. Поэтому SAMP-T может быть альтернативой, но не тотальной, потому что этих комплексов мало", – отметил Александр Коваленко.
Какие возможности имеет ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
Военная помощь от партнеров Украине
- Правительство Германии готово немедленно передать нашей стране еще один ЗРК Patriot, которые должны помочь отражать обстрелы России по территории Украины. Также Берлин передаст ракеты к имеющимся в Украине системам ПВО. Этот комплекс Patriot будет передан Украине в дополнение к системам ПВО, которые уже есть в Украине.
- В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца и сообщил, что разговаривал с канцлером перед тем, как было принято важное решение.
- Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что министерству удалось идентифицировать "более 100 доступных Patriot". Он подчеркнул, что в некоторых соседних государствах есть более одной батареи Patriot, которая охраняет порт или аэродром. Министр добавил, что в Украине надеются как можно быстрее договориться о поставках 7 дополнительных батарей ЗРК Patriot.