Производить ракеты к Patriot в Украине – фантастика или реальность? Авиаэксперт о баллистике РФ и обстрелах летом

Президент Владимир Зеленский в февральском интервью в февральском интервью BBC подтвердил, что Украина хотела бы производить системы Patriot и ракеты к ним, но пока не получила от партнеров необходимых лицензий. Об этом он сказал британскому вещателю и отметил, что вопрос локализации производства ПВО остается предметом дискуссий с партнерами.

Как считает Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве, ключевая проблема сегодня – не только в политике лицензирования, но и в глобальных производственных мощностях производителей систем типа PAC-3.

По мнению Храпчинского, даже масштабное увеличение поставок в коротком периоде не решит всех проблем, нужны другие системы защиты (например, европейские проекты типа SAMP/T или израильское решение Arrow или американское THAAD), а также более глубокая промышленная кооперация. Он обращает внимание, что вопрос локализации производства – технически возможно, но политически и технологически сложное: не все системы и компоненты разрешены к копированию или передачи, а некоторые технологии защищены из-за риска утечки.

Какая проблема с ПВО против баллистики в Украине и Европе?

Храпчинский советует начать разговор о ПВО с того, что США выпускают PAC-3 (это противоракеты к Patriot, которые могут сбивать российскую баллистику) в объеме около 500 единиц в год. В 2025 году США должны были выйти на 650 единиц в год.

Эксперт отмечает, что этого недостаточно для сбивания того уровня баллистики, который Россия выстреливает по Украине. Говорится об около сотни в месяц, выпущенных во время массированных атак.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Понятно, что даже объемов производства в США недостаточно для того, чтобы закрыть эту разницу. Происходит истощение и складов, именно поэтому в Европе сейчас колоссальная нехватка таких ракет – ведь их выпускают только в Соединенных Штатах. Европа взамен выпускает PAC-2 – в Германии есть такой завод, но это противоракеты для сбивания крылатых ракет и самолетов. Поэтому в любом случае Европе нужно говорить о том, что они должны или локализовать, или как-то повлиять на процесс изготовления этих ракет.

Храпчинский приводит пример Германии, которая закупила две израильские системы Arrow, противоракетной защиты. Европа понимает, что у нее нет достаточно ресурсов, возможностей, поэтому она ищет дополнительные инструменты, и в случае Германии это системы Arrow. Есть франко–итальянская SAMP/T, которая нуждается в финансировании для того, чтобы ее улучшить. Она могла бы стать европейским Patriot.

В то же время США готовы поставлять противоракеты тем, кто больше за них заплатит, отмечает эксперт.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Понимая риторику Соединенных Штатов, я все же бы смотрел в сторону того, что надо делать что-то свое, и в этом случае франко-итальянская SAMP/T могла бы стать той системой, которую можно улучшить, объединить усилия, чтобы производители этой системы проводили в Украине "полевые испытания".

К тому же, поставила системы радиолокации Ground Master 200 и Ground Fire 300, которые входят в комплекс SAMP/T, добавляет эксперт.

Интересно, что еще при министре обороны Умерова Украина предлагала производителю системы Patriot – компании Raytheon – инвестиции и расширение сотрудничества в оборонной сфере. Тогда стороны обсудили насущную потребность Украины в дополнительных комплексах и ракетах для защиты городов и критической инфраструктуры. Киев заявил о готовности вкладывать средства в развитие этого направления и предложил углубить кооперацию, в частности между украинскими и американскими оборонными компаниями, чтобы ускорить обслуживание вооружения.

В прошлом году Украина была готова закупить у США до десяти комплексов Patriot и рассматривала возможность лицензионного производства, что актуально и сейчас. В то же время производство новых систем требует лет: например, контракт для Германии предусматривает первые поставки только с 2027 года. К тому же потенциальное производство в Украине будет оставаться под риском российских ударов.

Действующий министр обороны Украины Михаил Федоров же в феврале во время видеоконференции с представителями группы E5 – Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании – призвал европейских партнеров объединить усилия для развития средств противодействия баллистическим ракетам. Во встрече также приняли участие Высокий представитель ЕС Кая Каллас и заместитель Генсека НАТО Радмила Шекеринская.

Федоров отметил, что европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производство, ведь нынешние объемы остаются критически низкими. Украина предложила начать совместные проекты с европейскими странами для разработки и производства решений против баллистики, параллельно реализуя собственные инициативы в этой сфере.

Отдельно министр призвал продолжить финансирование программы PURL как ключевого механизма получения ракет PAC-3 для систем Patriot. Федоров в частности отметил инициативу Германии по дополнительным поставкам ракет, подчеркнув важность быстрой реализации договоренностей.

Возможно ли производство противоракет в Украине?

Храпчинский называет вопрос, озвученный Зеленским, фантастикой.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Это больше фантастика, потому что Штаты не разворачивают производство даже в Европе, кроме немецкого производства PAC-2. А PAC-3 это новая современная технология, которая является уникальной, потому что это кинетический перехват баллистических сверхсложных целей. И в этом есть логика Соединенных Штатов, чтобы не было утечки информации и технологии.

К тому же, отмечает эксперт, некоторые редкоземельные элементы, которые нужны для производства корпусов ракет в Европе, зависят от Китая.

Система Patriot / Фото Wikimedia

Важно! В августе 2025 года США собирались продать Patriot Дании за 8,5 млрд долларов за два комплекса. В последний момент сумму снизили до 3,2 млрд. Однако и это не убедило Копенгаген – Дания в конце концов отдала предпочтение SAMP/T, писал Defence Express в прошлом году.

Почему баллистику надо перехватывать вне атмосферы?

С 2019 по 2025 год Россия в разы увеличила производство сложных ракет, говорит Храпчинский. Говорится о том, что в 2019 году производилось около 40 "Искандер-М", то сейчас это 120 ракет. Восемь "Кинжалов" в 2019-м и 40 – в 2025-м.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Россия понимает, если у нас появится баллистика, то они не смогут противодействовать ей. Они пытаются делать системы С–500, С-400, но это их не спасет. Для баллистики надо считанные секунды на перехват. Почему Израиль, например, построил систему Arrow? Это прототип системы THAAD. Почему баллистику перехватывают вне атмосферы? Чтобы не было последствий. Потому что у нас на каждый перехват баллистики есть последствия в виде обломков.

Храпчинский добавляет, что Arrow или THAAD более эффективны против "Орешника", ведь они что перехватывают ракету до того, когда произошло разделение боеголовки. Такой противоракетной защиты в Украине нет, а в Европе есть лишь частично, говорит эксперт.



Израильская Arrow / Фото Wikimedia

Относительно "Цирконов", которыми россияне в последнее время атакуют Киевскую область – по мнению Храпчинского, это сложная цель для перехвата и ее используют для перегрузки ПВО.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Они сгребают сложные ракеты для того, чтобы истощить ресурсы наших систем, наши PAC-3. Россияне же понимают объемы производства Соединенных Штатов и остатки в Европе на складах. Это выгодно России, потому что она сейчас вновь может актуализировать войну рядом с Европой.

"Критическая ошибка в том, что мы не предлагаем правильное взаимодействие. Стоит предложить – "давайте объединимся вместе, давайте вместе защищать Европу, давайте строить", – считает Храпчинский. Ведь Европе нужен наш опыт войны, нужно построить правильные взаимовыгодные условия общения и взаимодействия. Это должна быть альтернатива НАТО в Европе.

Какова роль Беларуси?

В разговоре Храпчинский вспоминает о том, что в Беларуси уже разворачивается "Орешник", нацеленный на Европу. Среди целей в целом – Сувальский коридор, который соединяет Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией.

Недавно Украина сбила ретрансляторы на белорусских мобильных вышках, которые помогали российским дронам делать налеты на Украину. Но, как считает Храпчинский, восстановить их – вопрос времени.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Это тонкая грань. США снимают санкции с Беларуси, а Беларусь является одним из поставщиков компонентов для электроники, старой советской электроники или более современной для военной техники России. Все высотомеры, все навигационные системы оборудованы электроникой, которую производит завод "Импульс" в Беларуси. Они очень активно помогают России – продовольственным обеспечением военных, нефтью. В то же время усиливают защиту своих НПЗ, потому что понимают – может быть угроза. В частности со стороны России.

Будут ли дальше обстрелы энергетики?

В предыдущие годы Россия переходила от обстрелов энергетики Украины осенью и зимой к обстрелам оборонных производств летом. Анатолий Храпчинский считает, что так будет и в этом году.



Киевская ТЭЦ-6 / Фото КГГА

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Зима – соответственно, бьют по энергетике. Летом будут бить по производственным мощностям – заводах. Российские консервы откровенно работают. Посмотрите, сколько сейчас идет откровенной клеветы против украинских компаний, которые производят оружие. Надо заметить, что для того, чтобы понять, важно просто брать в критерии оценки доктрину Герасимова. К тому же, Россия существенно усилила свои возможности по мидлстрайкам, которые позволяют им выбивать нашу прифронтовую зону.

В то же время за счет блокирования "старлинков" российские возможности существенно просели, хотя вопрос времени, когда они это могут исправить, считает Храпчинский.