Путин пригрозил "Кинжалами" над Черным морем: на кого рассчитаны заявления главы Кремля

Владимир Путин заявил, что небо над Черным морем будут патрулировать МиГи с "Кинжалами" на борту. Такие заявления президента страны-агрессора рассчитаны, в частности, на то, чтобы запугать западных партнеров Украины.

Такое мнение 24 Каналу выразил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что это не новые угрозы для Украины.

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"Посмотрите, мы здесь угрожаем вам". (Рассчитаны – 24 Канал) на часть нашего общества, в частности", – подчеркнул Братчук.

Оккупанты применяли "Кинжалы" и раньше. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" предполагает, что, вероятно, враг будет использовать это оружие для определенных конкретных объектов. По сравнению с "Шахедами", которые россияне применяют массово, чтобы заполнить пространство и ударить.

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Из-за патрулирования вражескими истребителями количество воздушных тревог может увеличиться. Следует отметить, что в Украине есть системы ПВО, которые могут сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал". Так, в течение мая – июня в небе над столицей уничтожили все 13 "Кинжалов", которые выпустили россияне.

Тревогой меньше, тревогой больше – это понятно, что влияет на нашу деятельность. Боевую и экономическую. Пугаться точно не надо. Что касается людей гражданских – нужно идти к укрытию,

– сказал Сергей Братчук.

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