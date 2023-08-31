Встретили аплодисментами: полицейские приветствовали меру пресечения патрульному в Днепре

В Днепре патрульному Егору Звонкову избрали меру пресечения. Ранее мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Патрульному Егору Звонкову 31 августа избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Это решение порадовало находившихся в зале суда его коллег.

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Реакция коллег

После того, как судья объявил решение о мере пресечения, присутствовавшие на заседании полицейские – коллеги подозреваемого – начали аплодировать. Ранее во время общения с журналистами стражи порядка, которые собрались у здания суда в Днепре поддержать Звонкова, рассказывали, что справедливым решением было бы или освободить его из-под стражи, или отпустить под домашний арест. Кроме того, все единогласно отзывались о подозреваемом, как об ответственном и воспитанном парне, который выполнял свои полномочия на достойном уровне.

Судья удовлетворил просьбы адвокатов Звонкова, которые просили суд назначить меру пресечения их подзащитному в виде личного обязательства, домашнего ареста или освобождения под залог.

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Реакция адвоката

Юлия Сегеда, адвокат патрульного, заявила, что она полностью удовлетворена решением суда. С учетом резонанса, вызвавшего в обществе инцидент в Днепре, адвокат считает судебное решение "адекватным" и "соразмерным". В то же время она уверена, что прокуратура будет его обжаловать, поэтому ее и ее подзащитного будет ждать еще апелляционная инстанция. Также Сегеда вновь подчеркнула, что подозрение Звонкову необоснованно и непонятно.

Патрульному Звонкову выбирали меру пресечения