Патрульный застрелил мужчину в Днепре: в крови погибшего обнаружили алкоголь, – СМИ

В Днепре двое патрульных остановили элитную иномарку, в которой находились мужчина, женщина и двое детей. Между гражданскими взрослыми и правоохранителями произошел спор, переросший в стычку. Во время нее один из копов применил табельное оружие.

В деле о стрельбе в Днепре появляются новые подробности. Напомним, что мужчина и женщина отказывались покидать автомобиль и сопротивлялись копам.

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Мужчина мог быть пьяным

Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, в крови погибшего мужчины обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. А в его моче обнаружили алкоголь на уровне 2,78 промилле. Анонимный собеседник издания сравнил эти дозы с одной выпитой бутылкой водки.

Что известно о стрельбе в Днепре

Напомним, инцидент произошел 29 августа. Полицейский и полицейская остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина отказывались выйти из автомобиля и сопротивлялись. Дети, тоже находившиеся в машине, снимали все на смартфоны. Также это событие зафиксировали бодикамеры патрульных.

Женщина не соглашалась с патрульными и потребовала показать документы. Мужчина сначала хамил копам, а затем стал угрожать патрульной. После этого они попытались уехать, однако стражи порядка приказали им оставаться на месте. Сотрудники полиции пытались вытащить из автомобиля женщину. После этого мужчина вышел на улицу и напал на копов. Известно, что он разбил лицо патрульной.

Во время потасовки копы сначала применили газовый баллончик. На одном из видео, выложенных в интернете, можно услышать, как находившиеся в машине дети подбадривали мужчину и нецензурно оскорбляли правоохранителей. Во время стычки мужчина повалил полицейского на землю и побежал в сторону полицейской, пытавшейся задержать женщину. Полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Ранее сообщалось, что медики пытались спасти жизнь мужчины, однако он скончался от огнестрельных ранений. После этого полицейский был задержан и отстранен от службы.

Как стало известно, женщина, которая была с этим мужчиной, не является его женой, ведь он недавно развелся. Его бывшая супруга сообщила, что это была его любовница. Из кадров, распространяемых соцсетями, следует, что в машине также находились его дети. Оба несовершеннолетних пассажира называли этого мужчину папой.

Что говорят чиновники о стрельбе в Днепре