Адвокаты криминальной практики проанализировали видео с полицейских камер в Днепре

Адвокаты криминальной практики разобрали ситуацию вокруг стрельбы в Днепре, в ходе которой от рук патрульного погиб мужчина. Они рассказали, что угрожало нарушителям и описали действия полиции с правовой стороны.

Они утверждают, что вряд ли действия полицейского можно инкриминировать как умышленное убийство. Теперь патрульный ждет суд, на котором ему изберут меру пресечения.

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Ситуация с точки зрения закона

Судя по опубликованным видео, водитель автомобиля проигнорировал знак "Движение прямо" – тот повернул налево. За это нарушение ПДД нарушителям угрожал штраф в размере 340 гривен.

После остановки авто полицейские назвали причину остановки и попросили нарушителей показать документы. Женщина отказалась это сделать. Мужчина же вышел, начал угрожать и ругать правоохранителей. В это время патрульные общались с подозреваемыми уравновешенно и спокойно.

Женщина и мужчина попытались скрыться от полиции, но патрульные пользуясь своими полномочиями по статье 36 Закона Украины "О Национальной полиции" остановили авто. После этого они указали на административное задержание женщины. В ходе инцидента мужчина, вероятно, мешал задержанию подозреваемой и напал на патрульных.

Эксперты, учитывая опубликованные видео, не могут утверждать, что погибший пытался завладеть оружием патрульных. Они исходят из позиции, что полицейский должен был предупредить о необходимости прекращения противоправных действий и о своем намерении использовать оружие.

Согласно части первой статьи 43 Закона Украины "О национальной полиции" полицейский может использовать оружие без предупреждения, если промедление может повлечь за собой посягательство на жизнь и здоровье лица или полицейского или иметь другие тяжкие последствия. Также применение пистолета возможно, если в ситуации такое предупреждение неоправданно или невозможно.

Адвокаты предполагают, что полицейских не хотел убить мужчину, поэтому инкриминирование статьи об умышленном убийстве под вопросом.

Полицейский убил мужчину: что известно

Авто погибшего нарушило правила дорожного движения, после чего патрульные остановили подозреваемых. За рулем был погибший, однако перед остановкой он поменялся местами со спутницей. В крови мужчины также обнаружили алкоголь.

В ходе инцидента возник конфликт, во время которого мужчина ударил полицейскую и бросил через себя другого патрульного. После этого правоохранитель выстрелил в мужчину – тот скончался на месте. Полицейского задержали.

Журналисты обнародовали расширенное видео инцидента в Днепре из нагрудных полицейских камер. На нем можно увидеть, что задержанные игнорировали требования патрульных и провоцировали конфликт.

Окончательное решение о том, виноват ли полицейский должен дать суд. Полицейский задержан – он ожидает меры пресечения.