В России продолжают говорить бред. Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что в Украине якобы "англосаксы взялись дробить российский этнос".

Об этом сообщают российские СМИ. К слову, накануне Патрушев заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией.

Обратите внимание На секретаря Совбеза России Патрушева могли совершить покушение, – СМИ

Новый бред от России

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что якобы "англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса", а их цель – его "полное искоренение".

Патрушеву также привиделось, что "россияне и украинцы всегда были единым и нераздельным народом с общей культурой и судьбой".

По его словам, сейчас Украина якобы "превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма". А Россия ведет борьбу "с марионеточным киевским режимом, а не простыми украинцами".

Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы намерены не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса с целью его полного искоренения.

– сказал Патрушев.

Вздор от России

Достойно внимания – Патрушев заявил, что Россия хочет "мириться" с Украиной: смотрите видео