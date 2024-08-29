Задержание Дурова: Макрон не знал о приезде основателя Telegram во Францию

Французские СМИ писали, что основатель Telegram Павел Дуров во время своего приезда во Францию якобы должен был поужинать с французским президентом. Эммануэль Макрон опроверг эту информацию.

Он отметил, что совершенно не знал о приезде Павла Дурова во Францию. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в Белграде.

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Что сказал Макрон о якобы встрече с Дуровым

Французский глава отметил, что в его стране есть разделение власти, поэтому это нормально, что он не был в курсе приезда такого человека, как Павел Дуров.

Я совершенно не знал о его приезде. Это нормально. Это неправда, что я прислал приглашение (на приезд Дурова во Францию – 24 Канал),

– сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что "полностью согласен" с предоставлением французского гражданства основателю Telegram Павлу Дурову.

"Это решение о натурализации является частью полностью предсказуемой стратегии в отношении женщин и мужчин, что прилагают усилия, чтобы изучить французский язык и которые излучают мир", – подчеркнул лидер Франции.

До этого в сатирической газете Le Canard enchaîné уверяли, что Павел Дуров якобы сказал полицейским, которые его арестовали, когда он выходил из самолета, что он "должен был поужинать с Эммануэлем Макроном". Однако эту информацию восприняли настолько серьезно, что теперь Макрону пришлось делать опровержение.

Ранее Эммануэль Макрон, реагируя на арест Павла Дурова сказал, что арест российского миллиардера не является политически мотивированным, а состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования,.