Він наголосив, що абсолютно не знав про приїзд Павла Дурова у Францію. Про це Макрон заявив на пресконференції у Белграді.

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Що сказав Макрон про нібито зустріч з Дуровим

Французький очільник зазначив, що у його країні є поділ влади, тому це нормально, що він не був в курсі приїзду такої людини, як Павло Дуров.

Я абсолютно не знав про його приїзд. Це нормально. Це неправда, що я надіслав запрошення (на приїзд Дурова у Францію – 24 Канал),

– сказав Макрон.

Водночас він наголосив, що "повністю погоджується" з наданням французького громадянства засновнику Telegram Павлу Дурову.

"Це рішення про натуралізацію є частиною цілковито передбачуваної стратегії щодо жінок і чоловіків, які докладають зусиль, щоб вивчити французьку мову і які випромінюють світ", – підкресли лідер Франції.

До цього у сатиричній газеті Le Canard enchaîné запевняли, що Павло Дуров нібито сказав поліцейським, які його заарештували, коли він виходив з літака, що він "мав повечеряти з Еммануелем Макроном". Однак цю інформацію сприйняли настільки серйозно, що тепер Макрону довелося робити спростування.

Раніше Еммануель Макрон, реагуючи на арешт Павла Дурова сказав, що арешт російського мільярдера не є політично вмотивованим, а відбувся в межах судового розслідування, що триває.