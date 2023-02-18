У нардепа Халимона могут забрать скандальное имение: уже есть уголовное дело

Народного депутата от "Слуги народа" журналисты заподозрили в том, что он приобрел роскошное имение в центре Киева и оформил его на подставное лицо. Собственно, речь идет о Петре Халимоне – САП уже открыла против него уголовное производство.

СМИ сообщили, что народный избранник приобрел дорогой дом в центре Киева еще летом 2022 года. А вот уже 18 февраля 2023 года председатель НАПК Александр Новиков в эфире программы "УП.Чат" констатировал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла против него уголовное производство, – информирует 24 Канал.

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Какое наказание грозит Халимону

Отметим, что подозревают Павла Халимона в незаконном обогащении. Очевидно, ему грозит конфискация обретенного дома на Печерских холмах столицы.

100 процентов журналистских расследований, где указывается о несоответствии декларации, являются предметом мониторинга образа жизни НАПК. На основе результатов этого мониторинга и принимается решение,

– сказал глава НАПК.

Кроме того, Новиков надеется на скорейшее расследование этого дела и на то, что имущество Халимона оперативно конфискуют правоохранители в пользу граждан Украины.

Это показательный кейс, декларирование сдерживало бы такие случаи. Очевидно, что если бы декларирование было обязательным, господин Халимон несколько раз подумал, можно ли покупать такой дом и не указывать его в своей декларации,

– добавил Новиков.

Другие детали этого дела: что нужно знать

24 января стало известно, что САП обратилась в Офис Генерального прокурора по Халимону по факту незаконного обогащения.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что незаконное приобретение нардепом имения противоречит ценностям партии, а также представлению, что во время войны должен делать государственный служащий.

Он констатировал, что Павла Халимона уволят с должности заместителя председателя фракции.

Напоследок следует сказать, что цена купленного нардепом имения была совсем нерыночной. Собственно, в договоре говорится, что дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил Халимону 10 миллионов 300 тысяч гривен. Важно, что аналогичные помещения в этом районе стоят от 50 до 60 миллионов гривен.