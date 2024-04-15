На фронте погиб известный военный Павел Петриченко

Вечером 15 апреля пришла печальная весть, что погиб Павел Петриченко. Боец работал с Сергеем Притулой, был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях.

О смерти воина сообщила его сестра Марина Петриченко. "Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко", – сказано в посте. Она попросила не беспокоить семью, о месте и времени прощания сообщат позже.

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Что известно о Павле Петриченко

Он был младшим сержантом, командиром отделения БПЛА в 59-й ОМПБр. Имел награду "Железный Крест" от Валерия Залужного.

Воин был достаточно медийным: давал много интервью, вел соцсети, где активно, а порой жестко, комментировал общественно-политическую жизнь.

До войны был проектным менеджером, вел бизнес. Перед полномасштабным вторжением вел проекты у Сергея Притулы. Еще Павел был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк", часто бывал в Херсоне.

Первые несколько месяцев большой войны занимался Фондом Сергея Притулы, а именно организационными вопросами. Тогда задачей Петриченко было принимать и перераспределять различную помощь, в частности оружие.

Он вспоминал в интервью Майклу Щуру, что решил быть эффективным там, где он был. И работа была эффективной: удалось обеспечить всю группировку, которая обороняла Киев. Оружие возили под Гостомель, волонтеры были готовы в любой момент пойти в бой.

Когда россияне отошли от Киева, Петриченко решил, что время пойти в армию. Ведь организационными вопросами могли заниматься и другие. Мысли об армии появились еще в январе 2022-го, но он не подозревал, что россияне попытаются захватить Киев и другие города. Думал, что все ограничится обострением на Донбассе и прорывом из Крыма.

Петиция по казино

Павел Петриченко также известен тем, что создал на сайте президента петицию об ограничениях на работу онлайн-казино. Она набрала более 25 тысяч подписей за день, Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по проблеме с казино.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!