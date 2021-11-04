Павла Рябикина назначили главой Минстратегпрома

Верховная Рада назначила нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Теперь эту должность будет занимать Павел Рябикин.

Соответствующее решение было одобрено во время заседания Верховной Рады в четверг, 4 ноября. Свой голос за кандидатуру главы таможни отдали 237 народных депутатов.

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Рябикин – глава Минстратегпрома

Павел Рябикин перед голосованием представил народным депутатам программу своей деятельности в должности. В приоритете нового министра – сотрудничество с Верховной Радой, Министерством обороны и Генштабом.

Следующий приоритет для Рябикина – обеспечение государственными заказами украинских производителей независимо от формы собственности предприятий.

Также Павел Рябикин отметил важность структуризации предприятий Оборонно-промышленного комплекса и обеспечения конкурентоспособности.

Что известно о Рябикине

Павел Рябикин – украинский менеджер, политик и дипломат, бывший генеральный директор международного аэропорта "Борисполь".

Ранее занимал должность посла Украины в Дании. Кроме того, был нардепом трех созывов, а также – заместителем министра транспорта и связи.

Пост руководителя таможни он занял осенью 2020 года. В то же время уже зимой появилась информация, что он якобы собрался в отставку.

Впоследствии заверил, что никуда не уходит. Свое пребывание в должности он охарактеризовал словами: "вот теперь у меня веселье, непрерывное".

Руководителем Государственной таможенной службы проработал до самого назначения в Минстратегпром.