В 2024 году "мы увидим значительное смещение" в войне в Украине: президент Чехии очертил важные условия

Петр Павел сделал прогноз на 2024 год. По его словам, стоит ожидать "значительного смещения" на поле боя.

На этом чешский президент и бывший глава Военного комитета НАТО сделал акцент во время интервью. В нем Петр Павел отметил, что на поле боя в Украине в 2024 году следует ожидать "значительный сдвиг".

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Выборы президентов будут иметь влияние

По словам Павела, последствия этого будут зависеть от выборов как в Соединенных Штатах, так и России. Он отметил, что "развитие конфликта в Украине показывает, что мы с большой вероятностью увидим значительный сдвиг в следующем году".

И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам бы хотелось. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело,

– заметил он.

Президент Чехии объяснил, что он подразумевает выборы в России, в ходе которых несомненно выиграет Владимир Путин. А также выборы в США, результат которых сложно спрогнозировать.

И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям в поле боя. В конце концов президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США,

– подчеркнул чешский президент.

По мнению Павела, Путин ожидает, что на пост президента вернется Дональд Трамп. И уже с ним кремлевскому главе удастся найти общий язык "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".

Это, конечно, ситуация, которая, безусловно, не благоприятна для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован,

– добавил Павел.

Путин запугивает россиян

Накануне Владимир Путин был на съезде партии "Единая Россия". Во время него он решил назвать обстоятельства, при которых страны-агрессора не будет. По словам кремлевского главы, говорится о потери суверенности и самодостаточности страны.

Россия не может как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет. Мы должны помнить и никогда не забывать, и нашим детям наказать: Россия либо будет суверенным самодостаточным государством, либо вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и сердце,

– заявил Путин.

Он в очередной раз прибег к запугиванию и настройке россиян против всего мира. И это на фоне того, что в ряде регионов безоговорочное доверие к Владимиру Путину продолжает падать. Особенно с учетом того количества "похоронок", которые приходят с фронта.