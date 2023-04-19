Экс-коммунисту Тищенко, раздававшему харьковчанам пророссийские "агитки", вручили подозрение

Прокуратура Харьковской области вручила подозрение бывшему депутату запрещенной в Украине Коммунистической партии Павлу Тищенко. Ему инкриминируют оправдание вооруженной агрессии России.

Экс-нардепу сообщили о подозрении по части 2 статьи 436 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы сроком до трех лет.

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Тищенко распространял пропагандистские "агитки"

По результатам следствия, очередным сторонником "русского мира" оказался бывший народный депутат от запрещенной Коммунистической партии Украины.

Отмечают, что Тищенко активно занимался пророссийской пропагандой. Он производил агитационные открытки в поддержку России и распечатывал их дома на собственном принтере.

После этого бывший нардеп распространял их по Харьковскому району среди местных жителей.

Что известно о Павле Тищенко

Коллаборант родился 3 января 1951 года в селе Ольховатка в Нововодолажском районе Харьковской области. В свое время являлся народным депутатом Украины 3-го созыва и руководителем пророссийской организации "Трудовая Харьковщина".

Во время депутатской деятельности являлся членом КПУ. В 2014 году являлся активным участником и спикером пророссийских митингов. 1 мая 2018 года на собственном митинге был облит кефиром проукраинским активистом.

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