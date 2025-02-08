Меткий выстрел из ПЗРК: стало известно, кто сбил Су-25 под Торецком

В небе под Торецком 8 февраля украинские бойцы уничтожили вражеский штурмовик Су-25. Меткий выстрел из ПЗРК "Игла" совершил стрелок Павел Жалко из Ривненской области.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Ровенской областной военной администрации. Российский Су-25, пытавшийся 8 февраля атаковать украинские позиции, был уничтожен точным выстрелом из ПЗРК.

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"Игла" решила судьбу Су-2

Героем дня стал стрелок-зенитчик Павел Жалко – боец 57-го отдельного батальона 104-й бригады ТрО Ривненской области. Вместе с зенитным отделением 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода он мгновенно обнаружил вражескую цель, рассчитал курс и осуществил точный пуск с ПЗРК "Игла".

Сегодня в небе над Бахмутским районом, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых

– сообщили в Ровенской ОВА.

К слову, украинские воины из 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Это уже второй Су-25, сбитый этой бригадой. Первый был сбит 28 августа 2024 года на Краматорском направлении.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 370 самолетов и 331 вертолет.