Павел Климкин сказал, что могло бы стать лучшей санкцией для России

Украина требует оперативной и эффективной реакции на эскалацию конфликта в Азовском море.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел климкин во время заседания ОБСЕ, передает УНН.

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"Необходимо срочно обеспечить оперативное и объединенное международное реагирование на агрессию России. Деклараций недостаточно, должно быть действие", – сказал министр МИД.

Раньше на встречи министров НАТО в Брюсселе Павел Климкин заявлял, что лучшей санкцией против России могло бы быть закрытие проекта газопровода "Северный поток-2".

Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток-2" и о том, что это была бы лучшая санкция против России,

– подчеркнул Климкин.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине. Между тем у Путина такие высказывания Моравецкого назвали "неудачной инсинуацией".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.