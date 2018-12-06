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      Павло Клімкін сказав, що могло б стати найкращою санкцією для Росії

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Фото з відкритих джерел

      Україна вимагає оперативної та ефективної реакції на ескалацію конфлікту в Азовському морі.

      Про це заявив міністр закордонних справ України Павло клімкін під час засідання ОБСЄ, передає УНН.

      Читайте також: Санкцій проти РФ може побільшати: у США хочуть зупинити "Північний потік-2"

      "Необхідно терміново забезпечити оперативне та об'єднане міжнародне реагування на агресію Росії. Декларацій недостатньо, має бути дія", – сказав міністр МЗС.

      Раніше на зустічі міністрів НАТО в Брюселі Павло Клімкін заявляв, що найкращою санкцією проти Росії могло б бути закриття проекту газопроводу "Північний потік-2".

      Ми говорили про те, що потрібно зупинити "Північний потік-2" і про те, що це була б найкраща санкція проти Росії,
      – наголосив Клімкін.

      Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Північний потік-2 Павло Клімкін Санкції
      Джерело: 24 Канал
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