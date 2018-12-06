Павло Клімкін сказав, що могло б стати найкращою санкцією для Росії

Україна вимагає оперативної та ефективної реакції на ескалацію конфлікту в Азовському морі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло клімкін під час засідання ОБСЄ, передає УНН.

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"Необхідно терміново забезпечити оперативне та об'єднане міжнародне реагування на агресію Росії. Декларацій недостатньо, має бути дія", – сказав міністр МЗС.

Раніше на зустічі міністрів НАТО в Брюселі Павло Клімкін заявляв, що найкращою санкцією проти Росії могло б бути закриття проекту газопроводу "Північний потік-2".

Ми говорили про те, що потрібно зупинити "Північний потік-2" і про те, що це була б найкраща санкція проти Росії,

– наголосив Клімкін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні. Натомість у Путіна такі висловлювання Моравецького назвали "невдалою інсинуацією".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.