Прокуратура Франции рассказала, по каким статьям расследуют дело Павла Дурова

Вечером 24 августа во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Французская прокуратура уже сообщила о статьях, в которых фигурирует бизнесмен.

Расследование, в рамках которого был задержан Дуров, проводится в отношении неустановленных лиц в 12 составах преступлений. Среди них, в частности, есть обвинения в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми.

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В чем подозревают Павла Дурова

Так, Павел Дуров фигурирует в расследованиях по таким статьям:

Соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок.

Отказ предоставить информацию на запросы уполномоченных органов.

Соучастие в хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера.

Соучастие в распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой.

Соучастие в распространении наркотиков.

Соучастие в распространении программ хакеров.

Соучастие в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Создание организованной группы с целью совершения преступлений, наказуемых лишением свободы сроком не менее пяти лет.

Отмывание денег, полученных преступным путем.

Предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности без обязательного декларирования.

Незаконное предоставление средств криптографии сверх необходимых конфиденциальности.

Незаконный импорт средств криптографии сверх необходимых конфиденциальности.

Вечером 25 августа Павлу Дурову был продлен срок содержания под стражей еще на 48 часов. За это время бизнесмену должны или предъявить обвинение, или отпустить его на свободу.

Отметим, что на задержание Павла Дурова уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что арест основателя Telegram состоялся в рамках судебного расследования – это не политическое решение. Макрон отметил, что решение остается за судьями