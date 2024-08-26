Розслідування, у рамках якого було затримано Дуров, проводиться щодо невстановлених осіб у 12 складах злочинів. Серед них, зокрема, є звинувачення у сприянні торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми.

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У чому підозрюють Павла Дурова

Так, Павло Дуров фігурує у розслідуваннях щодо таких статей:

Співучасть у адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних угод.

Відмова надати інформацію на запити уповноважених органів.

Співучасть у зберіганні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

Співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою.

Співучасть у розповсюдженні наркотиків.

Співучасть у розповсюдженні програм хакерів.

Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Створення організованої групи з метою скоєння злочинів, караних позбавленням волі терміном щонайменше п'ять років.

Відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом.

Надання криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності без обов'язкового декларування.

Незаконне надання засобів криптографії понад необхідні конфіденційності.

Незаконний імпорт засобів криптографії понад необхідні конфіденційності.

Увечері 25 серпня Павлу Дурову продовжили термін тримання під вартою ще на 48 годин. За цей час бізнесмену мають або висунути обвинувачення, або відпустити його на волю.

Зазначимо, що на затримання Павла Дурова вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що арешт засновника Telegram відбувся в рамках судового розслідування – це не політичне рішення. Макрон наголосив, що рішення залишається за суддями