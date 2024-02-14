Не может безнаказанно ходить по украинским водам, – Павлюк о утонувшем БДК "Цезарь Куников"

Уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле Крыма подтверждает тот факт, что враг не может безнаказанно ходить по украинским территориальным водам.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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Он отметил, что цель и основная задача Сил обороны Украины - "полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ".

Уничтожение Вооруженными Силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" – очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами. Не может и не будет,

– говорится в сообщении.

"Цезарь Куников" пошел на дно: главное

14 февраля утром в районе Алупки прогремели взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а очевидцы опубликовали в сети кадры с дымом в море. При этом минобороны страны-агрессора традиционно заявили о якобы отраженной атаке дронов.

Генеральный штаб ВСУ официально сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

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Впоследствии в ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

. "Цезарь Куников" – корабль проекта 775 – одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Корабль использовался Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.