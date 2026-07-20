Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что Россия повышает эффективность своих средств поражения, в частности дроны типа "Шахед" делает реактивными, а параллельно работает над усовершенствованием КАБов.

Украина разрабатывает средства противодействия КАБам

Россия пытается увеличить дальность поражения управляемых авиационных бомб, повысить точность попадания в цели. Это, по словам военного эксперта, проявляется в том, что поступает информация о том, в каких украинских регионах фиксируется применение оккупантами КАБов. Теперь в списке появился Павлоград Днепропетровской области.

Вражеские управляемые авиационные бомбы – это проблема уже нескольких лет. Мы разрабатываем свои КАБы, и они проходят испытания (боевая часть 250 килограммов), Силы обороны Украины проводят операции, чтобы неожиданно для врага сбивать его авиацию, сбрасывающую средства поражения. Совсем недавно была проведена такая операция по заманиванию вражеского самолета, а затем его уничтожению нашим ЗРК Patriot,

– рассказал Романенко.

То есть Украина, как подчеркнул генерал-лейтенант в отставке, ищет пути преодоления этой насущной проблемы в виде управляемых авиабомб, которыми Россия терроризирует. Романенко напомнил, что в 2025 году появилась информация о том, что ведется разработка зенитных дронов-перехватчиков, которые были бы способны противодействовать как ударным БпЛА противника с реактивными двигателями, так и КАБам.

Но для этого нужно время. В этом году, к сожалению, пока нет информации о том, что, например, проводятся испытания. Но понятно, что соответствующая работа ведется,

– заверил Романенко.

Полное интервью Игоря Романенко: смотрите в видео