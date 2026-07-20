Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в етері 24 Каналу зазначив, що Росія покращує ефективність своїх засобів ураження, зокрема дрони типу "Шахед" робить реактивними, а паралельно працює над удосконаленням КАБів.

Україна розробляє засоби протидії КАБам

Росія намагається збільшити дальність ураження керованих авіаційних бомб, підвищити точність влучання в цілі. Це, зі слів військового експерта, проявляється в тому, що надходить інформація стосовно того, в яких українських регіонах фіксується застосування окупантами КАБів. Тепер у переліку Павлоград Дніпропетровської області.

Ворожі керовані авіаційні бомби – це проблема вже декількох років. Ми розробляємо свої КАБи й вони проходять випробування (бойова частина 250 кілограмів), Сили оборони України проводять операції, аби несподівано для ворога збивати його авіацію, яка скидає засоби ураження. Зовсім недавно була проведена така операція з заманюванням ворожого літака, а потім його знищення нашим ЗРК Patriot,

– розповів Романенко.

Тобто Україна, як наголосив генерал-лейтенант у відставці, шукає шляхи подолання цієї болючої проблеми у вигляді керованих авіабомб, якими Росія тероризує. Романенко нагадав, що у 2025 році була інформація, що відпрацьовується розробка зенітних дронів-перехоплювачів, які були б здатні протидіяти як ударним БпЛА противника з реактивними двигунами, так і КАБам.

Але для цього потрібен час. В цьому році, на жаль, поки немає інформації щодо того, що проходять, наприклад, випробування. Але зрозуміло, що відповідна робота проводиться,

– запевнив Романенко.

Повне інтерв'ю Ігоря Романенка: дивіться у відео