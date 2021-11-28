Павлу Шеремету должно было быть 50: в Киеве провели акцию памяти журналиста
Источник:Укринформ
В Киеве 28 ноября прошла акция, посвященная убитому журналисту Павлу Шеремету. Люди собрались на месте гибели Шеремета в день, когда ему должно было исполниться 50 лет.
Акция началась возле памятника Павлу Шеремету около 17:00. Люди собрались на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
Ранее Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Антоненко, Дугарь и Кузьменко
На акцию пришли журналисты, друзья убитого и неравнодушные граждане
На мероприятие пришли, как украинские, так и белорусские журналисты. Также посетили акцию друзья Шеремета, а также неравнодушные граждане. К памятнику журналисту принесли цветы и зажгли лампадки.
На акции выступила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева и заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
Смотрите фото с акции памяти / Фото Укринформа:
Шеремет погиб при взрыве авто в июле 2016 года
Отметим, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года: машину, в которой он находился, взорвали с помощью самодельного устройства. В момент смерти Шеремету было 45 лет.
Коротко о последних новостях по делу Шеремета:
- В 2019 году о подозрении в причастности к преступлению объявили музыканту Андрею Антоненко, хирургу Юлии Кузьменко и боевому медику Яне Дугарь.
- Сейчас им избраны меры пресечения: Дугарь – личное обязательство, Кузьменко и Антоненко – ночной домашний арест.
- Между тем, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что не исключает, что дело могут отправить на повторное рассмотрение.