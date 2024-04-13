Вода мчится со скоростью ракеты: еще один российский город затапливает, раздаются сирены

После прорыва плотины дамбы в Орске Россия продолжает уходить под воду. Затапливает еще один город. На этот раз – Курган. Также подтопило Сибирские регионы.

Вода мчится с бешеной скоростью. Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал.

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Вода идет со скоростью 15 – 20 километров в сутки

Губернатор Курганской области сообщил, что большой воде остается 50 километров до Кургана. По словам Шумкова, она движется со скоростью 15 – 20 километров в сутки. В городе раздаются сирены.

Сирены в Кургане: смотрите видео

По прогнозам российского МЧС, воды в реке Тобол станет в 4 больше. С каждым днем уровень будет подниматься на 30 – 80 сантиметров.

В субботу, 13 апреля, уровень воды в этой реке в Кургане – 416 сантиметров. Прогнозируют его повышение до 11 метров.

Уже подтопило сибирские регионы

Кстати, в Алтайском крае, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях продолжается паводок. Затапливаются приусадебные участки и дома.

В Томском районе Томской области в зоне затопления остаются 110 жилых домов. Больше всего – в поселке Вершинино. Так, там по словам главы района где, по словам главы района, затоплено 27 домов и 66 участков.

Также под Томском эвакуируют жителей населенных пунктов Воронино, Батурино, Черная Речка и Барабинка. По словам местных властей, в районе остаются затопленными участки на 4 автодорогах. Специалисты готовятся к новым взрывным работам на реке Томь.

Тем временем в Кемеровской области поселок Тутуяс затопила одноименная река. Власти утверждают, что ситуация якобы под контролем. Правда, жители в соцсетях жалуются, что уже несколько дней ждут помощи.

Также, по данным МЧС, в Алтайском крае под водой остаются 28 жилых домов и еще 74 приусадебных участка в 3 населенных пунктах. Кроме того, затоплен один низководный мост в Алейском районе. Также на 5 участках автодорог ограничено движение.

Между тем в Новосибирской области затоплено 205 дачных и 52 приусадебных участка.

Также СМИ пишут, что самая сложная ситуация в Кочковском районе. Там из берегов вышла река Карасук.

9 апреля губернатор Курганской области заявил, что Курган готовится к наводнению. Приход большой воды в регион прогнозировали в период с 11 по 14 апреля.

Что этому предшествовало

5 апреля стало известно, что в российском Орске прорвало дамбу. Оккупанты заявили, что это стало самым большим наводнением с 1942 года. Из-за прорыва плотины вода поднялась до рекордных 9 метров 75 сантиметров.

В Орске затопило более 10 тысяч жилых домов и более чем 18 тысяч приусадебных участков. В городе проводили срочную эвакуацию.

Кстати, прорывов дамбы было несколько. По заявлениям оккупантов, пик наводнения прошел 9 апреля.

Вода накрыла и Оренбург. По состоянию на вечер 9 апреля в регионе подтоплено более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков.

Также росСМИ писали, что уровень воды в Урале в районе Оренбурга давно пересек критическую отметку. В частности, днем 10 апреля составлял более 1000 сантиметров. Это на 70 сантиметров больше опасной границы.