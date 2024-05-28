2 месяца прошло, а выплат нет: Россия не компенсирует подтопленное жилье в Оренбургской области

Весенний паводок уничтожил или повредил десятки тысяч домов россиян в Оренбургской области. Российские власти пообещали компенсацию за утраченное жилье, но выплачивать деньги не спешат, а иногда даже отказывают своим гражданам в помощи.

Российская власть, которая завязла в кровопролитной войне в Украине, не может справиться со своими гражданами. Российские СМИ сообщают, что жители Оренбургской области уже два месяца ждут обещанных выплат за уничтоженное или поврежденное жилье, но их получить оказалось не так уж и просто.

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Потеряли дом? Ваши проблемы

Почти через два месяца после затопления многие из россиян все еще не могут получить выплаты: по последним данным "власти" региона, отказы вынесли по более 187 тысячам заявок на компенсации из 574 тысяч поданных. Но даже при получении всех выплат владельцы несут материальные потери, потому что часто компенсации не полностью покрывают стоимость дома или ремонта.

Многие из тех, кто не может получить компенсацию, только построили дом и уже делали внутреннюю отделку и планировали вскоре въезжать в новый дом. В большинстве подобных случаев российские власти отказывают своим гражданам в компенсации. Местные власти объясняют отказы тем, что люди подавали заявку повторно, или же вообще не имеют права на возмещение.

Власти страны-агрессора предлагают своим гражданам единовременные выплаты в размере 10 – 100 тысяч рублей за нарушенные условия жизни, подтопления или потерю имущества. Впрочем, в список россияне могут внести только до 10 утраченных предметов.

К тому же, даже если россияне и имеют право на компенсацию за жилье, то одноразовые компенсации или финансовая помощь за потерю имущества первой необходимости не покроют все расходы. Для многих владельцев эти деньги не способны покрыть их вложения в капитальный ремонт или утраченное жилье.

"Богачи" со вторым жильем не имеют права на компенсацию

Те же граждане "великой и могучей", в собственности которых находится второе жилье, вообще не имеют права на компенсацию. Например, если родители купили детям квартиру, то за уничтоженный дом компенсацию они не получат. Власть, за которую голосовали россияне, наконец показала им свое истинное лицо.

Россияне, дома которых уничтожил паводок, даже обращались к своему "лидеру" Владимиру Путину, чтобы тот позволил выплачивать компенсации владельцам второго жилья. Тот, все же, разрешил. Но с небольшим уточнением. Владельцам второго жилья или владельцам долей Путин поручил выплачивать компенсации, если площадь второго жилья не превышает 18 квадратных метров. При этом выполнить большинство поручений Путин требует уже до 1 июня – то есть на выполнение приказа властям дали около 10 дней.

К тому же, российские органы, ответственные за выплаты компенсаций, всеми возможными способами затягивают процесс. Бумажная волокита приобрела такие масштабы, что россиян с каждым визитом в госучреждения гоняют за новыми и новыми справками, отказывая в выплатах уже второй месяц.

Паводок в России: как все было