В ПЦУ озвучили свое отношение к дорогим вещам Паши "Мерседеса" из УПЦ МП

Митрополит Павел Лебедь получил свое прозвище "Мерседес" из-за страстной любви к дорогим машинам. Ранее, комментируя это в интервью, священнослужитель ни на миг не стыдился этого. Мол, это просто средство передвижения. Впрочем, скандальная репутация тянется за митрополитом в течение 10 лет и несколько раз его хотели снять с должности.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. Он прокомментировал дорогие подарки представителя УПЦ МП.

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10 лет скандальности

Александр Драбинко отметил, еще в 2008 году из-за постоянных скандалов митрополит Владимир хотел снять с должности Павла Лебедя. Но тогда это были времена Януковича и дело "заминалось".

"Потом был этап в 2012 году, когда его фактически перевели на Черниговскую кафедру, но до конца синода это было аннулировано по неизвестным причинам. До этого времени была безнаказанность митрополита Павла, звучали его заявления и мы видели это поведение – никто не хотел его трогать", – рассказал митрополит ПЦУ.

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Проблему можно решить

Представитель ПЦУ отметил, что нет ничего плохо в подарках. Впрочем, этой тенденции уже давно нет со времен того же Януковича, более того – во время полномасштабной войны. Александр Драбинко подчеркнул, есть контролирующий синодальный орган, который может установить лимиты на "имущественное поведение" священнослужителей. Например, в греко-католической церкви не увидишь дорогих автомобилей или аксессуаров.

"У нас церковь молодая – 4 года. У тех епископов, которые стали ее объектом объединения на объединительном соборе, такого состояния не было. Те лица, о которых мы говорим, были в московском патриархате. На сегодня я давно не общаюсь с теми епископами", – сказал он.

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