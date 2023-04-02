Про це в ефірі 24 Каналу розповів митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко. Він прокоментував дорогі подарунки представника УПЦ МП.

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10 років скандальності

Олександр Драбинко відзначив, ще у 2008 році через постійні скандали митрополит Володимир хотів зняти з посади Павла Лебедя. Але тоді це були часи Януковича і справа "заминалася".

"Потім був етап у 2012 році, коли його фактично перевели на Чернігівську кафедру, але до кінця синоду це було анульовано з невідомих причин. До цього часу була безкарність митрополита Павла, лунали його заяви, і ми бачили цю поведінку – ніхто не хотів його чіпати", – розповів митрополит ПЦУ.

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Проблему можна вирішити

Представник ПЦУ зазначив, що немає нічого погано у подарунках. Утім, цієї тенденції вже давно немає з часів того самого Януковича, ба більше – під час повномасштабної війни. Олександр Драбинко підкреслив, що є контролюючий синодальний орган, який може встановити ліміти на "майнову поведінку" священнослужителів. Наприклад, у греко-католицькій церкві не побачиш дорогих автівок чи аксесуарів.

"У нас церква молода – 4 роки. Ті єпископи, які стали її об’єктом гуртування на об’єднавчому соборі, таких статків не мали. Ті особи, про яких ми говоримо, були в Московському патріархаті. На сьогодні я давно не спілкуюся з тими єпископами", – сказав він.

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