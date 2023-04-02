Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Паша "Мерседес" своєю поведінкою демонструє люту ненависть до української держави та її народу.

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Митрополита потрібно обміняти

Микола Давидюк повідомив, що найкращим варіантом розвитку подій може бути обмін Паші "Мерседеса", який працює на Кремль, на людину, яка виступає за Україну.

Міняємо "Мерседеса" на журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого зараз заарештували. Він працював на свободу слова – це цінність, яка близька нам,

– пояснив він.

На його думку, українська сторона буде готова за такої умови віддати митрополита УПЦ МП навіть у дорогому вбранні та з 50–70 літрами італійського вина, яке у нього стоїть в погребі.

"Він тут не треба. І саджати у в'язницю його не треба. Він не якийсь великомученик, це типовий агент", – переконаний Давидюк.

Політолог звернув увагу, що з Пашою "Мерседесом" можна зробити, як із кумом Владіміра Путіна Віктором Медведчуком, якого обміняли на кілька сотень бійців "Азову".

"Давайте вертати журналіста. Хочете, додайте ще нам кілька сотень українських полонених, і ми вам Пашу передамо вам", – наголосив він.

За його словами, такі люди не потрібні Україні.

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Чим небезпечний митрополит УПЦ МП

Микола Давидюк зауважив, що якщо Кремль дозволив втікати олігархам 14 лютого 2022 року, то священникам якраз сказали залишатися.

На його думку, саме церковники Московського патріархату були своєрідними корегувальниками, тому що сприяли окупації українських територій.

"Його 100% треба міняти. Це не наша людина. Ми караємо громадян України. Треба накласти санкції та міняти на якомога більшу кількість", – пояснив він.

Політолог розповів, що позитивним сигналом є початок судового процесу, де до Паші "Мерседеса" ставляться лояльно. Натомість сам же митрополит просякнутий ненавистю до українців і всього українського.

Друге – він демонструє зверхність до своїх парафіян своїми супер дорогими шатами: як він одягається, виглядає, як живе. Взагалі естетизму і скромності церковної там немає,

– зосередив увагу він.

За його словами, третій важливий момент – це те, що Паша "Мерседес" буде далеко не першим покарним.

Відродження української державності

Микола Давидюк повідомив, що події, які відбуваються зараз, матимуть відбиток на нашій історії.

Ці процеси в Україні повинні були відбутися у 1991 році. Просто або Кравчуку було не до того, або рішення політичні були інші. Але прийняли правильне рішення, що вона в оренді, могли ж і віддати Лавру, взяти та переписати,

– розказав він.

На думку Давидюка, після завершення всіх цих процесів Україна зможе дихати на повні груди.

"Це ж теж історія про лідерство, ми одна із найбільших православних церков у світі, Лавра – одна із найбільших релігійних цінностей у світі православних. І це якраз таки щодо структури нової української держави та лідерства української держави в Європі", – підсумував він.

Тож зараз прийшов справжній момент незалежності.

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