ПЦУ отходит от "рабской" традиции Москвы: Эпифаний рассказал, о чем речь

Православная церковь Украины стремится ликвидировать все российские традиции в украинской церкви. В частности, митрополит Эпифаний считает "рабской" традицию целовать руки священнику при встрече.

Он отмечает, что верующие не рабы, а священнослужитель – не господин. Иисус Христос был убежден, что на земле все друзья.

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Российским традициям не место

Во время встречи с митрополитом Эпифанием журналист не поцеловал руку священнослужителю. Он сразу поинтересовался у предстоятеля Православной церкви Украины, не возмутили ли его такие действия. На что митрополит отметил, что это совсем не украинская традиция.

Конечно, нет. Это больше, видите ли, традиция и российская традиция, что верный, как подчиненный, господину должен кланяться, должен целовать в руку. Такое, оказывается, определенное превосходство над верными, что верные – это покорные рабы,

– отметил Эпифаний.

Предстоятель ПЦУ добавил, что украинская церковь отходит от этой традиции, потому что, по словам Христа, все друзья.

Переход УПЦ МП к ПЦУ

Религиозные общины продолжают переходить из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Это решение общины принимают самостоятельно – на своем общем собрании открытым или закрытым голосованием. Однако люди не хотят принадлежать к церкви, которая до сих пор служит стране-агрессорке.

С начала полномасштабного вторжения количество общин, перешедших в ПЦУ, резко возросло – с 24 февраля 884 религиозных общин покинули московскую церковь. По состоянию на апрель 2023 года в Украине оставалось 8505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.

УПЦ МП до сих пор владеет не только собственным имуществом, но и государственным или коммунальным, переданным в аренду или пользование. В целом количество таких объектов достигает 7815 – больше всего в Киевской и Закарпатской областях.