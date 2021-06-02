План действий по членству не означает автоматическое вступление в НАТО, – Мусиенко

Президент Владимир Зеленский уверен, что План действий вступления Украине не предоставляют из-за нежелания ссориться с Кремлем. В то же время между ПДЧ и самим вступлением в НАТО может пройти длительный период.

Например, у Македонии это заняло почти 20 лет. Об этом в эфире сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Развитие сотрудничества Украина – НАТО

По его словам, ПДЧ означает, что Альянс имеет серьезные намерения и Украина может стать его членом в определенный период. Это предпосылка, первый шаг к полной интеграции.

Это не означает автоматическое вступление (в НАТО – 24 канал),

– подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что в целом сотрудничество Украины с НАТО развивается. "Мы сотрудничаем в рамках особого партнерства. Это важный шаг, который означает, что в Альянсе нам начали больше доверять", – отметил эксперт. Он рассказал, как именно происходит соответствующее развитие:

стадия обмена данных – обмен разведывательной информации;

увеличение военных учений;

усиление присутствия НАТО в Черном море.

Принять определенные шаги по предоставлению ПДЧ для Украины, как считает Мусиенко, в Альянсе не готовы через отдельные страны. Они видят эту ситуацию иначе.

Сейчас Украина является партнером НАТО , государство получило статус участницы программы расширенных возможностей. Украина 29 мая 2021 года получила обновленный пакет Целей партнерства Альянса, кстати, первой среди государств-партнеров.

По мнению эксперта, ПДЧ – это не абстракция, а 5 конкретных критериев, которым должно соответствовать государство: безопасность, оборона, право, политика и экономика.

"В наших интересах выполнять уже сейчас эти критерии. Нам ничего не мешает двигаться дальше, демонстрируя, что мы выполняем много важных вещей", – добавил Мусиенко.

Мусиенко рассказал о членстве Украины в НАТО: смотрите видео