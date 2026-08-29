Штаб-сержант отдела связи 141-й отдельной механизированной бригады Ярома в эфире 24 Канала рассказал, как в подразделении стараются максимально защитить пехоту и обеспечить ее всем необходимым. Он также объяснил, почему без военных непосредственно на позициях никакие технологии не способны удержать линию фронта.

Вся бригада работает на сохранение пехоты

Больше всего ресурсов в 141-й отдельной механизированной бригаде направляют на поддержку военных, которые непосредственно удерживают позиции. FPV-дроны атакуют противника еще на подходах, а тяжелые бомбардировщики и наземные роботизированные комплексы доставляют пехоте воду, еду и все необходимое для длительного пребывания на передовой.

У нас есть негласное правило: вся бригада работает на пехоту, на ее сохранение. Все FPV-дроны летают для того, чтобы враг не дошел до нашей пехоты,

– рассказал Ярома.

Особенно важной остается непрерывная логистика. В жару на позиции в первую очередь доставляют воду, а перевозку грузов все чаще перекладывают на беспилотные системы, чтобы лишний раз не рисковать людьми. Меняется и само наблюдение за передовой.

На многих позициях установлены дневные и ночные камеры с обзором на 360 градусов, поэтому военным уже не нужно постоянно выходить наружу и следить за местностью через бинокль.

Есть камера, которая следит за всем вокруг. Плюс постоянно летают наши БПЛА – наши "глаза", разведчики, которые контролируют ситуацию, чтобы ни один враг не проник,

– пояснил штаб-сержант.

Все эти средства призваны снизить нагрузку на пехоту и сделать пребывание на позициях более безопасным. В то же время технологии лишь поддерживают военных на земле, но пока не могут заменить их в главной задаче – непосредственном удержании рубежей.

Пехота определяет, где проходит линия фронта

Даже при большом количестве дронов и поддержке с воздуха удержание территории все равно зависит от военных на земле. Ярома подчеркнул, что подразделениям нужно пополнение не только в пехоте, но и среди операторов БПЛА и других специалистов, которые могут поддерживать тех, кто удерживает позиции.

Не хотите в пехоту, но умеете летать – приходите, летайте, включайтесь. Надо помогать той пехоте, которая сейчас держит фронт, потому что там, где стоит пехота, – там и проходит граница,

– сказал военный.

Главная задача пехотинца сегодня – удержать позицию, в то время как разведка, ударные дроны и другие средства обеспечивают поддержку с воздуха. Если на определенном участке нет украинских военных, он фактически превращается в серую зону, где контроль остается неопределенным.

Там, где стоит пехота, мы держим линию. Там, где пехоты нет, – это просто серая зона. Задача пехотинца – удерживать позицию, а если противник проник, то в зависимости от ситуации взять его в плен или уничтожить,

– пояснил Ярома.

На этом направлении российские военные регулярно пытаются проникнуть к украинским позициям. Часть из них берут в плен, других уничтожают, поэтому спокойных дней для подразделений практически не бывает.

Ярома объяснил, как технологии поддерживают пехоту: смотрите видео