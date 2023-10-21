Пенсия военнослужащих: какие документы нужно предоставить для назначения выплат

В Украине есть 3 вида пенсий для военнослужащих: по выслуге лет, по инвалидности и по потери кормильца. Для получения каждой нужно собирать пакеты документов.

Пенсия по выслуге лет исчисляется индивидуально в процентах от денежного довольствия. Минимальный размер такой пенсии составляет 2093 гривны – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

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Какие документы должен предоставить военнослужащий или его семья для начисления пенсии

Перечень документов, подаваемых в ТЦК и СП для назначения пенсии:

Заявление.

Денежный аттестат (с последнего места службы).

Справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышений) и премии для исчисления пенсии в соответствии со статьей 43 ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца).

Выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части.

Паспорт.

Налоговый номер.

Выписка о регистрации места жительства лица.

Справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины.

Справка по реквизитам банковского счета.

Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:

Выдержка ЦВВК.

Свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и тому подобное).

Справки об обучении детей.

Дополнительно для пенсии по инвалидности:

Справка медико-социальной экспертной комиссии.

Свидетельство о болезни или извлечении ВВК.

Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя или месту жительства согласно справке внутренне перемещенного лица в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

РТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.

Далее сформированный пакет направляют в областной ТЦК и СП, а ОТЦК и СП направляет после отработки дело в Пенсионный фонд Украины.