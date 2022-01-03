Пенсионная реформа и СБУ: Стефанчук рассказал о приоритетах Рады на 2022 год
Источник:"Слуга народа"
Верховная Рада определяет приоритеты в работе на 2022 год. Среди них – усиление народовластия, реформа Службы безопасности Украины, пенсионная реформа и градостроительство.
Усиление народовластия
Председатель Рады Руслан Стефанчук отметил, что усиление народовластия было основным приоритетом. Дело в том, что этот вопрос был еще предвыборным обещанием президента.
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"28 января 2022 года мы должны получить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме", – рассказал Стефанчук.
Он предположил, что этот документ будет рассмотрен на пленарном заседании в начале следующей сессии.
Кроме этого законопроекта, Рада нарабатывает ряд в других сферах:
- о суде присяжных;
- о мировых судах, которые будут разрешать незначительные споры;
- о коллективных исках.
Важные реформы
Градостроение
Соответствующие законопроекты №5655 и №5877 уже прошли первое чтение. Стефанчук надеется, что в 2022 году их будет принято в целом.
Мы должны навсегда ликвидировать почву коррупции в строительном секторе,
– сказал председатель Рады.
Служба безопасности Украины
По словам Стефанчук, реформа в СБУ – это серьезное обязательство перед международными партнерами, поэтому его следует выполнить уже в начале 2022 года.
СБУ должна выполнять только свойственные ей функции, не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д.
– объяснил Стефанчук.
Пенсии
Рада рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране.
Стефанчук считает, что существующая сейчас система не позволяет обеспечить будущее людей.
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Децентрализация
Чтобы завершить эту реформу, следует внести изменения в Конституцию Украины. Специальная рабочая группа парламента будет работать над этим вопросом.
Нардепы постараются усовершенствовать право в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.Важно! Парламент в новом году может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования. Также будут говорить о технологическом обновлении зала Рады.
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