Пентагон объявил о помощи Украине на 400 миллионов долларов: вошедшее в пакет
25 июля 2023, 20:11Читати новину українською
Источник:Пентагон
Минобороны США объявило дополнительный пакет помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.
Новый пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для ПВО и артиллерии, бронетехнику, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.
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Что вошло в новый пакет помощи
В Пентагоне сообщили, что в дополнительный пакет помощи от США Украине вошли:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
- Зенитные комплексы "Стингер";
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 БТР "Страйкер";
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- Беспилотные авиационные комплексы "Хорнет";
- Авиационные ракеты Hydra-70;
- Тактические аэронавигационные комплексы;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Приборы ночного видения и тепловизоры.
Кроме этого, нашим защитникам предоставят запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
Военная помощь Украине – последние новости
- Великобритания по состоянию на июль 2023 года передала Украине на 184 тысячи артиллерийских боеприпасов больше, чем планировала в 2022 году. Кроме того, страна активно помогает Украине военным оборудованием.
- Также о новом пакете помощи Украине объявила Германия. В частности, она предоставит еще 10 танков Leopard 1А5.