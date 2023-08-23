В Пентагоне готовы обучать украинских пилотов на F-16 на территории США
Источник:CNN
Пентагон готов участвовать в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские союзники не смогут подготовить нужное количество летчиков.
Обучение может начаться в континентальной части США, в случае необходимости. Количество пилотов, нуждающихся в обучении, будет определять Украина.
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Мы готовы поддержать обучение здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал,
– сказал Райдер.
Он добавил, что пока Пентагон не может предоставить никакой конкретной информации о базах, на которых может проходить обучение.
"Безусловно, если будет принято такое решение, и мы будем двигаться вперед, мы обязательно предоставим вам обновленную информацию об этом", – заверил представитель Минобороны США.
Обучение украинских пилотов на F-16 : главное
- Дания начала обучение первой группе украинских пилотов на истребителях F-16: 8 украинских пилотов уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе.
- Кроме того, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16.
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Обратите внимание! В Воздушных силах говорят, что для того чтобы заменить старый авиационный Украине необходимо 128 истребителей. Именно столько самолетов прописано в видении Воздушных сил, составленном еще до полномасштабного вторжения и скорректированном во время войны.
Напомним, что Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16. Еще 19 истребителей F-16 украинской армии поставит Дания.