Помогут прорвать оборону России: Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов

Украина может получить кассетные боеприпасы от США. По крайней мере, о поддержке предоставления такого вида вооружения сообщили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве США считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины. Они помогли бы в войне против России. В частности, когда наши военные будут совершать прорыв оборонительных линий врага.

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Помогут выбить оккупантов

Рассуждением по поводу передачи кассетных боеприпасов поделилась заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер. Его она озвучила во время слушаний в Конгрессе, состоявшихся в четверг 22 июня.

Представительница Пентагона отметила, что предоставление нашему государству кассетных боеприпасов принесло бы пользу. Особенно с учетом их "эффективности в поле боя".

Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения – 24 Канал) были бы полезны, особенно против окопаных российских позиций на поле боя,

– заявила Купер.

Она также обратила внимание на несколько причин, тормозящих этот процесс. По ее словам, США такое вооружение Украине не предоставляет, потому что существует:

ограничение на их экспорт, установленное Конгрессом;

"беспокойство о единстве" между союзниками.

В чем опасность кассетных снарядов

Начнем с того, что более чем 120 стран мира в 2008 году приняли коллективный договор. В нем говорилось о запрете как производства, так и использования и накопления кассетных боеприпасов. К нему не присоединились ни США, ни Россия, ни Украина.

Собственно, запрет этот не безоснователен. Следует понимать, что кассетные боеприпасы способны выпускать большое количество мелких элементов. В результате этого, гражданское население может получать ранения и даже погибать.

Кроме того, такие боеприпасы характеризуются достаточно высоким процентом неразрыва. Это означает, что они угрожают людям спустя годы после окончания войны.

Отметим, что накануне комитет Палаты представителей США по иностранным делам проголосовал за резолюцию. В ней администрацию Джо Байдена призывают предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Наше государство просит о передаче этих боеприпасов с самого начала полномасштабного вторжения.