Пентагон утверждает, что Россия и дальше сгоняет свои войска к Украине

В Министерстве обороны США продолжают заявлять, что Россия перемещает свои войска вблизи украинской границы. Вашингтон выразил обеспокоенность по этому поводу.

Ситуацию на восточных границах Украины во время брифинга 15 ноября прокомментировал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

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Пентагон обеспокоен из-за войск России у границ Украины

Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, на границе с Украиной,

– заявил Кирби.

Он добавил, что Соединенные Штаты обеспокоены из-за действий Москвы. Представитель Минобороны также пожаловался на отсутствие прозрачности с российской стороны в вопросе концентрации войск на границе.

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