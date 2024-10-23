Пентагон впервые официально подтвердил, что военные из КНДР прибыли в Россию
23 октября 2024, 13:40Читати новину українською
Источник:Reuters
В Пентагоне впервые официально подтвердили, что северокорейские военные прибыли в Россию.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Reuters.
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"Есть доказательства, что войска КНДР находятся в России", – отметил Остин.
При этом он отметил, что пока точно неизвестно, чем солдаты занимаются в России.
"Что именно они там делают? Осталось выяснить. Мы должны разобраться", – добавил глава Пентагона.
КНДР отпривила своих вояк в Россию
- Владимир Зеленский считает, что КНДР пошла на этот шаг из-за финансовой выгоды. Президент 22 октября сообщил, что пребывание северокорейских офицеров, технического персонала на оккупированных территориях уже зафиксировано.
- Украина располагает информацией о подготовке двух подразделений из военных КНДР. По его словам, речь может даже идти о двух бригадах из КНДР по 6 тысяч военных в каждой.
- Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область России 23 октября.