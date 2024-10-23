Пентагон впервые официально подтвердил, что военные из КНДР прибыли в Россию

В Пентагоне впервые официально подтвердили, что северокорейские военные прибыли в Россию.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует Reuters.

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"Есть доказательства, что войска КНДР находятся в России", – отметил Остин.

При этом он отметил, что пока точно неизвестно, чем солдаты занимаются в России.

"Что именно они там делают? Осталось выяснить. Мы должны разобраться", – добавил глава Пентагона.

КНДР отпривила своих вояк в Россию